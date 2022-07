Prossima azione di Rapinese: via i pullman turistici da piazza Roma

E' in programma lunedì in Comune il tavolo tecnico per discutere dove spostare il punto di arrivo e partenza dei bus turistici che portano in città le "carovane" di turisti. Come è noto attualmente l'area utilizzata dai pullman turistici per "scaricare" o "caricare" i turisti (per lo più stranieri) è quella di piazza Roma. Si tratta di una zona, però, che presenta diverse criticità spesso lamentata dai residenti e non solo.

Spesso il numero di pullman che si addensa sulla piazza è tale da creare intralcio alla circolazione e disordine. Al tempo della riqualificazione voluta dalla giunta dell'ex sindaco Mario Lucini l'area non era stata pensata per questo utilizzo. Il neoeletto sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha già annunciato da giorni che era sua intenzione spostare il capolinea dei bus turistici dalla piazza. Domani, lunedì 4 luglio 2022, si svolgerà la prima riunione per individuare la nuova area