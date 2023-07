La provocazione del Pd: "Giornalisti e cittadini, tacete! Rapinese vi ascolta!"

Sebbene le ragioni del provvedimento le avesse spiegate lo stesso Rapinese in una intervista concessa a QuiComo nei giorni scorsi, la maggiorazione di spesa per il servizio di rassegna stampa, fornito al Comune di Como da un'azienda privata, ha fornito l'assist al PD per tornare all'attacco sulla questione del "controllo dei media: "Chi pensava che il sindaco Alessandro Rapinese avesse toccato il punto più basso con la richiesta ai dirigenti di Palazzo Cernezzi di passare in rassegna gli articoli dei giornali e di segnalare quelli considerati sconvenienti e lesivi dell’immagine dell’Amministrazione - affermano i consiglieri comunali del PD Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Stefano Legnani ed Eleonora Galli - dovrà, ahinoi, ricredersi. Le dichiarazioni e le obiezioni di sindacati e Ordini non sono bastate a far cambiare idea al primo cittadino che, anzi, ha deciso di fare un ulteriore passo verso il controllo ossessivo dei mezzi d’informazione".

"Al fine di rendere maggiormente efficace e capillare il monitoraggio - aggiungono i Dem - la mailing list di eXtrapola, che invia quotidianamente al Comune una rassegna stampa, non verrà più inviata a 70 nominativi, bensì a 125, a partire dal 17 luglio e fino al 12 gennaio 2026. Sicuramente un bene per la cultura e l’informazione degli iscritti. Peccato che, per rendere possibile l’ampliamento del servizio, sia stata effettuata una spesa di 9.000 euro. Soldi che, sicuramente, si sarebbero potuti investire nella città e a favore dei cittadini, invece che per le manie di controllo del sindaco. E di opere da fare per la città, anche piccole, ce ne sono parecchie".

Infine l'affondo che sa di provocazione politica: "E così la sorveglianza su giornalisti e cittadini che scrivono sui social si allarga, con buona pace del diritto di critica e della libertà di opinione. Sembra l’eco di un vecchio slogan. “Giornalisti e cittadini, tacete! Rapinese vi ascolta!".