Basta mascherine a scuola: la protesta di Italexit davanti alla provveditorato di Como

Una quindicina di esponenti della sezione comasca di Italexit, capitanati dal candidato sindaco di Como Francesco Matrale, hanno manifestato nel pomeriggio del 4 maggio 2022 davanti all'Ufficio scolastico territoriale in via Borgo Vico. Si è trattato di una sorta di flash mob. Ognuno dei partecipanti ha esposto un cartello che sintetizza graficamente l'obbligo delle mascherine nelle scuole.

"Uno di questi 27 bambini è italiano, uno invece è greco". Il cartello esposto raffigura, dunque, 27 bambini stilizzati dei quali due indossano la mascherina. Si è svolta così, pacificamente e senza imprevisti, la piccola protesta di Italexit per chiedere l'abolizione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine per bambini e ragazzi nelle scuole. Un obbligo, hanno spiegato da Italexit, di cui non si capisce il senso, soprattutto in virtù del fatto che lo stato di emergenza si è concluso al 31 marzo.