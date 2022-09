Como, torna la protesta per il clima: il 23 settembre Fridays For Future manifesta davanti al Comune

Due giorni prima delle elezioni politiche nazionali i ragazzi di Friday For Future tornano in piazza. La protesta si svolgerà in diverse città italiane, tra le quali anche Como. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 davanti al Comune di Como in via Vittorio Emanuele II.

Partendo dall’Agenda Climatica di Fridays For future Italia, porteremo in piazza delle richieste urgenti all’amministrazione, che vertono principalmente su tre temi: trasporti, spazi verdi e rifiuti.

- La mobilità richiede infatti di essere maggiormente governata a favore di investimenti nel trasporto pubblico per disincentivare l'uso dei mezzi privati. Una conversione del settore che si può ottenere: potenziando i servizi pubblici di trasporto, riorganizzando gli orari delle corse, e favorendo quindi l'intermodalitá tra mezzi diversi (su gomma, su ferro e su acqua) e abbattendo il costo dei biglietti tramite forme di gratuità dei trasporti pubblici;

- La gestione del verde, che a Como può essere migliorata con la messa a dimora di nuovi alberi, la creazione di spazi verdi come punti focali per la socialità e la tutela delle aree verdi esistenti (extraurbane) con l'estensione degli attuali parchi sovraccomunali e/o regionali;

- La circolarità dell'economia dei rifiuti che non può essere messa in discussione e per tanto si può realizzare fermando la terza linea di incenerimento fanghi della Guzza (a cui il sindaco Rapinese ha già mostrato particolare sensibilità e ci auspichiamo continui nelle sedi opportune a mostrare il proprio dissenso verso la costruzione di questo impianto).

Infine quest'estate abbiamo visto gli effetti dei cambiamenti climatici anche sul nostro territorio con la prolungata siccità che ha determinato una riduzione della resilienza degli ecosistemi.

Un motivo in più per scendere in piazza e ribadire che il momento per agire è ora!