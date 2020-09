Nuova protesta contro il Comune di Como: il 9 settembre presidio davanti al Municipio

Contro l'amministrazione del sindaco di Como, Mario Landriscina tornano le proteste. Prima della pausa estiva dell'attività politica di Palazzo Cernezzi il primo cittadino e la sua giunta hanno dovuto fare i conti con una serie di manifestazioni di gruppi di volontari di associazioni no-profit e sindacati che hanno protestato davanti al Municipio accusando l'amministrazione di non fare nulla (o di adottare provvedimenti deleteri) per risolvere alcune criticità che riguardano migranti e senza fissa dimora (anche la protesta contro la privatizzazione degli asili nido ha tenuto banco). Tra i gruppo in prima linea c'è l'associazione Como Senza Frontiere che ha annunciato la sua partecipazione alla nuova protesta prevista per il 9 settembre davanti alla sede del Comune. Questa volta nel mirino dell protest c'è l ventilat ide della Lega di posizionare una cancellata per chiudere il portico dell'ex chiesa di San Francesco, dove sono soliti dormire alcuni senzatetto.

"I problemi non vanno in vacanza - commentno in una nota stampa i volontari di Como Senza Frointiere - così, alla ripresa settembrina, la città se li trova tutti di fronte, con l'aggiunta di alcune inutili e fuorvianti "trovate" della Lega, che - pur di tener desta l'attenzione del proprio pubblico - si inventa proposte punitive e repressive per fare "piazza pulita"". Il gruppo commenta inoltre: