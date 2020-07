Protesta davanti al Comune: "I problemi non vanno in vacanza"

Nella serata del 30 luglio si è riunito per l'ultima volta prima della pausa estiva il consiglio comunale di Como. Come preannunciato negli scorsi giorni è stata anche l'occasione di un'ultima, si fa per dire, protesta contro la giunta del sindaco Mario Landriscina. Protagonisti di questa ennesima protesta sono state alcune associazioni (prima fra tutte Cominciamo da Como) e i sindacati che si sono riuniti davanti all'ingresso del Comune per esprimere ancora una volta alcune grandi criticità che riguardano la città.

Tra i temi che negli ultimi tempi costituiscono le principali istanze dei manifestanti c'è l'apertura dei bagni e docce pubblici e la privatizzazione degli asili nido. Il primo è uno dei temi più cari alle associazioni che si occupano aiutare i senza fissa dimora o di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle difficoltà affrontate quotidianamente da chi non ha un tetto. Il Comune di Como nei giorni scorsi ha spiegato di avere modificato gli orari di apertura dei bagni di via Sirtori in accordo con le associazioni, ma queste nel corso dell'ultima protesta hanno smentito sia che ci sia stato un effettivo dialogo con l'amministrazione sia che le modifiche apportate siano realmente sufficienti ad andare incontro alle esigenze dei senzatetto.

Il gruppo Cominciamo da Como ha chiarito alcuni aspetti con una nota stampa inviata alla redazione di QuiComo:

