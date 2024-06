Frana di Civiglio, residenti in consiglio comunale: "Protesta silenziosa contro il sindaco"

La frana di Civiglio del 16 maggio scorso ha comportato la chiusura della strada. Chiusura che sta mettendo a dura prova la pazienza dei residenti che si trovano ad affrontare notevoli disagi logistici. Nel frattempo, in attesa della conclusione degli approfondimenti sulla stabilità del terreno e sulle modalità di intervento (il terreno franato sussiste su una proprietà privata e spetta quindi al privato intervenire) il Comune di Como ha attivato il servizio Auser Basso Lario: il trasporto dei cittadini di Civiglio che si trovano impossibilitati a raggiungere le strutture ospedaliere per espletare incombenze di natura socio sanitaria, con la collaborazione di Auser Basso Lario (prenotazioni al 345 779 5225 il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11).

Un concreto aiuto che però non risolve tutti i disagi subiti dai residenti, i quali affermano di avere richiesto un incontro al sindaco Alessandro Rapinese per potersi confrontare sulla problematicità della situazione. Tra i residenti è partito quindi un tam tam per ritrovarsi in consiglio comunale. In un messaggio diffuso via WhatsApp si legge: "Per tutti gli abitanti di Civiglio: diffondete il più possibile. Il sindaco non ha dato risposta alla nostra richiesta di incontro, quindi, secondo quanto ci siamo detti giovedì scorso, ci troviamo tutti a fare presenza (silenziosa se non ci faranno parlare) di protesta in consiglio comunale lunedì 17 alle 19".