Chiude la materna di Ponte Chiasso: protesta dei genitori e assemblea pubblica

"Più investimenti per le scuole di quartiere. No Caivano!". E' il manifesto comparso fuori dalla scuola materna di Ponte Chiasso. Ad appenderlo sono stati i genitori dei bambini della scuola che, come confermato dal sindaco Alessandro Rapinese, chiuderà i battenti a causa della scarsità di bambini. Infatti, Rapinese ha spiegato che a fronte di una capienza di 74 bambini attualmente gli iscritti sono 28. A conti fatti, insomma, tenere aperta la struttura di via Don Luigi Monza non converrebbe. Insomma, chiusura quasi obbligatoria per l'amministrazione comunale che non ha mai fatto mistero di voler riorganizzare gli istituti scolastici allo scopo di abbassare i costi e migliorare (o mantenere) la qualità del servizio.

Tuttavia la chiusura della materna di Ponte Chiasso non verrà accettata supinamente né dai genitori né dai consiglieri comunali di opposizione. Come annunciato nel manifesto affiso fuori dall'istituto, infatti, lunedì alle 20.30 è prevista un'assemblea pubblica proprio per discutere su eventuali alternative o soluzioni. Un film che probabilmente andrà in onda nuovamente quando il Comune di Como renderà nota anche la seconda scuola destinata a essere chiusa.