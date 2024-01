Area ex Ticosa, c'è il progetto. Rapinese: "Sarà realizzato entro fine mandato"

L'area ex Ticosa potrebbe essere riqualificata entro la fine del mandato dell'amministrazione Rapinese. A dichiararlo è stato proprio il sindaco Alessandro Rapinese in diretta tv ospite della trasmissione "Etg+ Sindaco". Il primo cittadino ha spiegato che "oggi (il 26 gennaio, ndr) è arrivata alla pec del Comune di Como la proposta di partenariato pubblico-privato da parte di Acqinque".

Riguardo ai dettagli del progetto Rapinese ha preferito non entrare nel merito, rimandandone la illustrazione a una conferenza stampa convocata per martedì 30 gennaio. Quello che però è noto da tempo, e che Rapinese non ha smentito, è la pressoché sicura realizzazione di un parcheggio, così come annunciato in campagna elettorale. Tale parcheggio potrebbe avere anche elementi tecnologici "green", quali pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

"E' progetto secondo me bellissimo e al di sopra delle nostre aspettative - ha commentato Rapinese - che secondo me farà dire alla cittadinanza 'wow'". Il sindaco ha poi sottolineato la serietà e l'impegno che dei due soggetti in gioco, cioè Acinque e l'amministrazione comunale, ragion per cui ritiene che il progetto possa essere realizzato "sicuramente entro fine mandato, sempre che non emergano dettagli che non ci piacciono nei circa cento allegati contenuti nella proposta".