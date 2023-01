Processo per le paratie, sentenza d'appello: tutti innocenti

E' arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Milano sul processo per la paratie che ha travolto l'amministrazione dell'ex sindaco Mario Lucini. Tutti innocenti.

Non è solo la sopraggiunta prescrizione ad avere "salvato" l'ex primo cittadino e i dirigenti coinvolti nel processo. La sentenza suona come una piena assoluzione, poiché "il fatto non sussiste". Innocenti, dunque, gli attuale dirigenti comunali Antonio Ferro e Antonietta Marciano, l'ex segretario comunale di Como, Antonella Petrocelli, e gli ex dirigenti Antonio Viola e Pietro Gilardoni. Per quest'ultimo confermata la colpevolezza per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (con pena ridotta a sei mesi). Nel processo era stato coinvolto anche l'imprenditore Giovanni Foti: anche per lui condanna confermata.