Politeama, mancano i documenti: slitta l'acquisto

L'acquisto del Politeama da parte del Comune di Como doveva avvenire il 17 febbraio 2023. Per quella data era previsto il rogito, ma è tutto rinviato. Infatti, si è appreso che alcuni documenti - per la precisione le schede catastali - non sarebbero pronti, poiché mancanti o non conformi allo stato attuale dell'immobile. Ciò significa che prima di firmare il rogito la società Politeama amministrata dal commercialista Francesco Nessi dovrà provvedere alla regolarizzazione dei documenti necessari. Solo allora l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Alessandro Rapinese potrà procedere all'acquisizione del cento per cento del vecchio cine-teatro di piazza Cacciatori delle Alpi.

"L'acquisto è rinviato, ma solo di poche settimane - ha spiegato il sindaco Rapinese - verosimilmente dovremmo rogitare a fine febbraio. Vogliamo che tutto sia perfetto ma purtroppo è emersa la necessità di aggiornare le schede catastali. Non appena la società sarà pronta procederemo a formalizzare l'acquisto".