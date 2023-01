Piscina di Muggiò, è un quasi addio al progetto Nessi & Maiocchi. Minghetti: "Non riesco a farmene una ragione"

La piscina di Muggiò è ancora ferma ma non smette di agitare almeno le corsie della politica cittadina. Mentre sembra infatti ormai certa l'archiviazione del progetto Nessi & Maiocchi da parte del sindaco Alessandro Rapinese, Barbara Minghetti non trattiene le sue perplessità, e lo fa attraverso un laconico post sulla sua pagina Facebook in cui dice semplicemente che non riesce a farsene una ragione.

Dal canto suo nei giorni scorsi Rapinese aveva commentato la questione con un lungo scritto su Facebook, dove tra l'altro si legge quanto segue: "Non è passato un solo giorno dal mio insediamento che non mi sia dato da fare per Muggiò, nel mentre però quegli stessi uffici che avrebbero dovuto imbastire il rifacimento dell'impianto natatorio sono stati letteralmente, da me, messi sotto una pressione infernale per far sì che l'amministrazione comunale comasca, recuperando il tempo incomprensibilmente perso, non perdesse un solo centesimo dei fondi pubblici a sua disposizione in scadenza. Eravamo infatti in estremo ritardo sia con la gestione dei fondi derivanti dal PNRR che con quelli regionali sullo sport".

"Chi mi critica - ha aggiunto il sindaco di Como - tra l'altro finge, con doti degne dei migliori attori dei migliori teatri, di non sapere che durante i primi sopralluoghi è venuto a galla che qualcuno (prima, durante o dopo le elezioni?) era entrato nella piscina di Muggiò e la aveva decapitata (sabotaggio o furto?) facendo a pezzi l'impianto elettrico. Dandole la mazzata definitiva".

E infine un passaggio fondamentale per la questione piscina, quello che può dare la svolta attesa: "Con il nuovo anno avremo anche, sempre per mia volontà, al fine di avere un Comune più efficiente, un nuovo dirigente dedicato alle opere pubbliche. La selezione è alle battute finali".