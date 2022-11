Scuole, cimiteri, lavatoi, padiglione grossisti: i lavori previsti da Piano delle opere approvato dalla giunta Rapinese

La giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha approvato il Pino delle opere pubbliche con tutti gli interventi che dovranno essere eseguiti nel futuro prossimo. Si tratta di uno dei documenti principali dell'amministrazione comunale senza il quale non può essere approvato il bilancio di previsione. Decorsi 30 giorni dall'approvazione in giunta il Piano delle opere potrà approdare in consiglio comunale per la discussione.

"Siamo riusciti ad approvare in giunta il Piano delle opere - ha detto Rapinese - nei tempi giusti per poter portare in discussione il bilancio di previsione a dicembre e poterlo così approvare, come promesso, entro la fine dell'anno. Finalmente i dirigenti comunali avranno tutto l'anno per spendere bene i soldi, potranno indire gare d'appalto, portare avanti progetto assegnati e consentire alla politica di intervenire all'occorrenza con adeguamenti di risorse tramite variazioni di bilancio. Questo modo di lavorare è una novità assoluta per Como".

Alcuni interventi previsti

Prevenzione incidenti scuola Parini: 1 milione e 70mila euro

Manutenzione acque reflue scuola via Picchi: 215mila euro

Restauro della chiesa ex Orfanelle via Balestra: 512mila euro

Restauro Porta Pretoria: 275mila euro

Valorizzazione di Palazzo Natta "Casa della Cultura": 500mila euro

Messa in sicurezza e manutenzione lavatoi: 230mila euro

Manutenzione straordinaria di via del Doss: 450mila euro

Manutenzione straordinaria dei cimiteri: 365mila

Lavori di completamento del padiglione grossisti mercato coperto: 990mila euro