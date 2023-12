Pd e Sergio Gaddi a braccetto sul Natale a Como: "Tristezza gaciale"

Una cosa è certa, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, sta riuscendo nell'impresa titanica di mettere Forza Italia e PD sulla stessa barca. Un'impresa che ha nel Natale a Como il campo di battaglia che ha messo destra e sinistra sulla stessa rotta. Da una parte il consigliere regionale forzista Sergio Gaddi, certamente non nuovo a esternazioni colorate sulla giunta al comando della città, e il Pd che raccogliendo alcune riflessione del quotidiano La Provincia ha alimentato nuove polemiche, tutte figlie dell'addio alla Città dei Balocchi, ora di casa a Cernobbio e non più nel capoluogo.

Sergio Gaddi: "Tristezza glaciale"

"Chi ha talento costruisce, chi ha rancore distrugge. Semplice. La Città dei Balocchi - scrive Gaddi su Facebook - per 28 anni ha cambiato il clima natalizio a Como, con grandi ed evidenti vantaggi per tutti a fronte di trascurabili (ma gestibilissimi) disagi dovuti al numero di persone. Tutti, dai bambini ai nonni, respiravano un sano e luminoso clima di festa. Tutti, tranne la solita torva manciata di ricchini del centro (mio neologismo per indicare i ricchi che restano piccolini) infastiditi da un mese (addirittura !) di allegria che impediva loro di sorseggiare in tranquillità la tisana al cardamomo delle cinque. E quindi, complice un'amministrazione animata dalla sola rivalsa personale (vai a capire il motivo) è tutto un cancellare, oscurare, vietare. Ricordate? Il buio pesto dell'anno scorso fu rischiarato (lo so, fa già ridere così) da un osceno cono metallico (o meta-fallico, come preferite) nel bel mezzo di piazza Duomo. Quest'anno invece si è rientrati nell'aurea mediocritas di provincia con quattro fatue lucette e due sparute casettine. Tristezza glaciale. Ma non dubito che, a breve, un atto dovuto verrà spacciato per rivoluzione. Mi riferisco alla sacrosanta (ma doverosa, appunto) illuminazione della cupola del Duomo, che ovviamente nulla c'entra col tema delle luci natalizie, ma che verrà brandita come clava di distrazione di massa rispetto ai flebili lumini che abbiamo nelle piazze":

Il Pd: "Distruggere è facile, costruire è difficile"

"Quanto vogliamo porre - scrive la segreterai cittadina del PD - è una domanda, perché vogliamo capire cosa ci si aspettava da questo Natale: c’erano dei dubbi? Una Amministrazione così perentoria nelle sue convinzioni da disprezzare quasi ogni eredità o apporto esterno, è riuscita in un compito degno del Grinch: spegnere la magia del Natale a Como. Questo è il risultato scontato di politiche autoreferenziali che prendono decisioni e impegni solo da soli, mai in rete o collaborazione. Lo scorso anno ci fu un vero e proprio salto nel buio – in senso letterale - nel vuoto della mancanza assoluta di spirito delle feste e di progettualità. Vi ricordate? il Sindaco disse che era il miglior Natale mai visto. Speriamo questa volta vi sia almeno più pudore. Quest’anno ci si è rifugiati nel piccolo, scontato e mediocre riproporre in versione mignon quanto per tanti anni aveva garantito notorietà, successo e risultati concreti. Con la non piccola aggravante di avere pure speso tanti soldi pubblici. 128.000 euro di sole proiezioni. Con la Città dei Balocchi la spesa era vicina allo zero.

Intanto, altri territori imparano, migliorano e lavorano assieme. Una su tutte le cose che stridono con affermazioni passate di questa Amministrazione è nel titolo di un articolo che riguarda il Natale in altre città: “sui social il Natale sul Lago di Como è a Lecco”. E ci spiace molto.

Distruggere è facile, costruire è difficile. Invitiamo Sindaco e Giunta ad abbandonare la rancorosa cancellazione dell’esistente, e di muoversi agganciando relazioni e lavorando con chi amministra altre realtà, perché solo insieme si può aspirare a raggiungere risultati che davvero rendano merito alla città e ai comaschi.