L'opposizione all'attacco di Rapinese: "Nessuna rivoluzione della sosta, solo un aumento delle tariffe"

Il recente annuncio da parte dell'amministrazione comunale di Como, quello che viene presentato come una vera e propria rivoluzione della sosta in città, solleva, non poche perplessità tra le fila dell'opposizione.

Il Partito Democratico

Il PD con Daniele Valsecchi, segretario cittadino, e i consiglieri comunali Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Eleonora Galli e Stefano Legnani, lancia un'accusa pesante: l'aumento delle tariffe dei parcheggi non corrisponde a una reale visione di miglioramento ma rappresenta, nella loro ottica, una misura priva di una vera progettazione, con possibili conseguenze negative per specifiche categorie di cittadini. "Ridurre i comaschi a coloro che risiedono in città - commentano gli esponenti del PD - è un ragionamento miope e riduttivo. Como non è solo la città di chi abita, ma anche di chi la vive quotidianamente. Alzare le tariffe dei parcheggi in un capoluogo , significa penalizzare soprattutto tutti i lavoratori che ogni giorno, da tutta la provincia, si spostano in città. Lavoratori che spesso, per via della zona provenienza, scarsamente servita dai mezzi pubblici, o degli orari di lavoro, non hanno reali alternative all'auto. Se si prende una decisione di questo tipo, bisogna tenere in considerazione anche tutti quei professionisti che iniziano a lavorare al mattino presto o finiscono a tarda notte e non hanno trasporti alternativi che li accompagnino in centro o verso casa".

"Riteniamo sbagliato, pertanto, alzare le tariffe senza tenere conto delle esigenze dei comaschi, nel senso più ampio del termine - proseguono Valsecchi e i consiglieri comunali - e di coloro che, anche attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla vita di Como. Penalizzare i lavoratori, in questo senso, rischia anche di impoverire il tessuto produttivo, in quanto i pendolari, piuttosto che pagare profumatamente i parcheggi, potrebbero scegliere di andare a lavorare altrove. Prima di una manovra del genere, il buon senso suggerirebbe quantomeno di avere un piano di trasporto pubblico alternativo efficiente, oltre che un sistema di parcheggi di cintura adeguatamente collegati al centro dai mezzi".

Lega

Contro Rapinese anche il segretario cittadino della Lega, Ivan Noseda, che esprime la severa posizione a nome del suo partito: “Della ‘rivoluzione’ della sosta attuata da Rapinese i cittadini comaschi ne avrebbero volentieri fatto a meno. Il Sindaco ha promesso di aumentare i posti auto disponibili e di introdurre tariffe agevolate, ma la realtà è ben diversa. Invece di realizzare nuovi parcheggi come promesso in campagna elettorale, Rapinese si è limitato ad aumentare i costi per quelli già esistenti, penalizzando i cittadini. Inoltre, la promessa di tariffe agevolate è stata completamente disattesa. Al contrario, siamo stati testimoni di un aumento spropositato delle tariffe in tutta la città, creando un ulteriore disagio per i residenti e i visitatori di Como. Altro che rivoluzione, questa è una vera e propria follia”.

“Per citare una parola cara al Ssndaco - prosegue Noseda - oggi possiamo dire che il suo programma elettorale è fuffa, un insieme di promesse che al momento non sono state mantenute. Tra le tante al momento disattese - aggiunge - ricordiamo l'apertura della piscina di Muggiò, un progetto che sembra essere stato completamente dimenticato dall'attuale amministrazione. Invitiamo pertanto il sindaco e la sua giunta a prendere sul serio le loro responsabilità e a tradurre le promesse elettorali in azioni concrete a beneficio dei cittadini di Como. È necessario che l'amministrazione comunale sia trasparente e rispetti gli impegni presi, altrimenti rischiamo di avere solo tante parole destinate a rimanere sulla carta”.

Fratelli d'Italia

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Lorenzo Cantaluppi, ha invece posto l'attenzione sulla questione dei parcheggi per residenti: "La rivoluzione della sosta in città presentata ieri da questa amministrazione mi ha lasciato alcune perplessità. Prima tra tutte la cancellazione delle aree di sosta riservate ai residenti delle vie Filippo Juvara, Gioacchino Albertolli, Fratelli Cairoli, Alessandro Volta e Lungo Lario Trieste, che troveranno nuova collocazione nell’autosilo di via Auguadri. Decisamente non a due passi dalle vie sopra elencate, immagino con grande gioia dei residenti di età non più giovanissima e delle mamme con bambini, passeggino, spesa. Non mi trovo d’accordo poi con l’aumento della tariffa di Viale Varese nei giorni feriali. Questi stalli sono infatti utilizzati spesso dagli utenti degli ambulatori medici della zona o della farmacia specializzata lì presenti, persone che quindi hanno necessità di un posto auto vicino. Questo sarà l’ennesimo balzello a cui dovranno fare fronte. Rimango poi amareggiato dall’ennesima mancata soluzione per quanto riguarda la sosta degli operatori della nostra polizia locale. Ancora una volta l’amministrazione si è dimenticata di trovare delle aree di sosta limitrofe al comando da destinare ai nostri vigili, rendendoli ancora una volta dipendenti di serie B. Proprio su questo tema avevo presentato una mozione in consiglio comunale, purtroppo bocciata dal gruppo consiliare di maggioranza. Concludo ricordando i programmi elettorali 2017 e 2022 del sindaco, dove in merito alla sosta si parlava di tariffe che sarebbero state abbassate e tariffe “super convenienti” per tutti i cittadini comaschi. Più che una rivoluzione direi quindi si tratta di una retromarcia".