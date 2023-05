Il PD attacca il sindaco di Como sul poker di bandi deserti

Sfortuna o fallimento? Il gruppo DEM, basandosi sugli indizi, sembra non avere dubbio alcuno. E lo dice tramite una nota con cui attacca la giunta Rapinese senza mezzi termini. Il tema è quello dei bandi. "Dopo essere andati deserti i bandi per il restauro della Porta Pretoria - affermano i consiglieri di minoranza del PD a Palazzo Cernezzi - gli interventi sul forno crematorio e l'organizzazione degli eventi estivi, ennesimo flop dall'amministrazione Rapinese, è andata deserta, per la seconda volta, anche la gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del campo di Via Longoni, destinato al rugby. E se il fallimento della gara per gli eventi estivi rischia di condannare Como a un triste estate, così come peraltro già accaduto per il periodo natalizio, questo nuovo fallimento rischia di far perdere al Comune il finanziamento del PNRR che avrebbe garantito i fondi per l'intervento.Sfortuna o incapacità? Secondo Agatha Christie un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova. Essendo la quarta gara andata deserta, è la certezza che, rispetto alle mirabolanti promesse, la Giunta Rapinese non è in grado di amministrare la città e la sta condannando ad una totale immobilità; responsabilità che tenta di scaricare sui dipendenti comunali con la modifica della struttura organizzativa e lo spostamento di dirigenti".