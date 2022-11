Il Partito Liberale rinasce in città a 100 anni dalla sua fondazione

Era l'8 ottobre del 1922 quando a Bologna venne fondato da Emilio Borzino il Partito Liberale Italiano. Negli anni '70, il PLI ebbe un ruolo di rilievo nella politica italiana di quel tempo. Figure come Malagodi e Zanone portarono il partito, che si configurò come uno dei più accesi rivali del nascente centrosinistra, ad ottenere anche il 10% dei consensi elettorali. Poi nei decenni il ruolo dei liberali divenne sempre più marginale.

Dopo scissionii e ricostituzioni, il partito rinasce anche a Como, dove nei giorni scorsi si è svolto il Congresso provinciale che ha eletto Davide Belli nuovo segretario lariano. Tra i presenti, il Coordinatore nazionale organizzativo, nonché segretario regionale lombardo, Giuseppe Zecchillo, vecchia conoscenza della politica comasca. Tra i nuovi componenti eletti troviamo tra gli altri Belli (ex Margherita), Brisotto (ex Lega) e Serrentino (ex Forza Italia), figura di riferimento del pensiero liberale nel comasco.

"In questo periodo di grave crisi sociale, economica e sanitaria i liberali, i veri liberali - si legge nel comunicato - si impegnano a diffondere il pensiero liberale, il valore dell’uomo come entità libera e autonoma, la cultura del voler e saper fare, a trasmettere fiducia, soprattutto alle nuove generazioni, coscienti della propria storia, attenti al presente e proiettati al futuro. Solo partendo dalle proprie radici, dalle realtà locali, ridando valore alla territorialità, si potrà costruire un futuro nel quale l’uomo ritorni ad essere protagonista del proprio destino, senza derive populiste, dogmatiche e giustizialiste. La libertà è un fondamentale diritto naturale, se ti è concessa non è libertà".

Gli eletti

Davide Belli segretario

Claudio Contini presidente,

Walter Brisotto vice segretario

Massimiliano Policicchio vice presidente

Massimo Serrentino, presidente onorario

Membri della direzione provinciale

Maria Teresa Moiana, consigliere comunale di Senna Comasco,

Francesca Giannotta,

Rosalba Policicchio,

Gianluca Marcantuono,

Carmelo Agostino,

Carlo Francesco Galli.