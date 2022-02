Proposta shock di Rapinese: "A Como parcheggi a 5 euro all'ora per i residenti di San Fermo"

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il candidato sindaco di Como, Alessandro Rapinese, promette, nel caso in cui sia eletto, di inventarsi qualcosa per abolire il privilegio che hanno i cittadini di San Fermo della Battaglia, cioè quello di non pagare il parcheggio dell'ospedale Sant'Anna. Il post pubblicato da Rapinese non poteva non attirare attenzione e suscitare curiosità, visto che già in passato diversi amministratori comaschi hanno provato, senza riuscirci, a dichiarare battaglia al Comune di San Fermo che incassa ogni anno molti denari derivanti dai profitti del parcheggio del nosocomio di via Ravona. Reggiunto al telefono Rapinese ha ammesso di avere già un'idea, che suona come una evidente provocazione, difficilmente attuabile nel concreto: "Farò pagare i parcheggi di Como 5 euro all'ora ai cittadini di San Fermo. Infatti se un cittadino comasco deve pagare il parcheggio del Sant'Anna e loro no, non vedo perché non possa succedere il contrario".