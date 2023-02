Prove generali di difesa del lago: ecco le paratie alzate

Il primo tratto del lungolago, quello da Sant'Agostino a piazza Cavour, è quasi pronto. Tra un mese sarà completato. Mancano solo gli arredi urbani e le piante che dovranno essere posizionati dal Comune di Como.

In occasione della tappa comasca della campagna elettorale il presidente Attilio Fontana ha visitato il cantiere delle paratie insieme al sottosegretario Fabrizio Turba, al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Massimo Sertori. Per l'occasione è stata fatta una simulazione di innalzamento delle paratie anti-esondazione. Tutto ha funzionato perfettamente ma si tratta di una prova generale che dovrà trovare conferma in futuro con la vera prova del nove, quando il primo bacino del lago esonderà realmente.