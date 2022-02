Bando Sport Outdoor 2021, Annoni ironizza con il PD: "Chi non ha sciato a Como sulla pista nera del Baradello?"

Che quello dello sport non sia l'ambito su cui il Comune di Como possa vantarsi sembra del tutto evidente. Bastarebbero piscina olimpionica e palazzetto dello sport per consigliare un prezioso silenzio. Tuttavia, l'assessore Paolo Annoni ha portato a Palazzo Cernezzi un nuovo modo di comunicare. Con la sua consueta piccata ironia, con la naturale pazienza più del cronista che del politico di mestiere, Annoni ha risposto punto su punto alle accuse, che qui appaiono in verità un filo pretestuose, provenienti dal Pd in merito ai mancati finanziamenti alla città che in teoria sarebbero potuti arrivare grazie al bando regionale Sport Oudoor 2021. Ed ecco quindi la lunga difesa d'ufficio di Annoni, più efficace d'uno slalomista alle Olimpiadi Invernali.

"In una nota stampa diffusa ieri sera dal Partito Democratico si accusa il Comune di Como di non aver partecipato al Bando Regionale Sport Outdoor 2021. Apriti cielo. Via con gli insulti, i commenti e le mail all’assessore allo Sport, a sindaco e giunta. Del resto è partita la campagna elettorale: “Vergognatevi, dimettetevi ecc.” In queste 30 righe e 5 punti da sportivo e da giornalista vorrei riportare però la notizia nel campo della verità.

1. Il Bando citato prevedeva la presentazione delle domande entro il 30 settembre 2021. Io sono stato nominato il 15 ottobre 2021.

2. Il Bando Sport Outdoor è dedicato principalmente gli sport all’aria aperta e della montagna. Per il 70% si tratta di contributi per “l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento delle altre strutture sportive della montagna”. Mi chiedo chi non abbia sciato a Como sulla pista nera del Baradello? O la rossa Pin Umbrela, salendo con la funivia del Monte Croce. Discrete pure la direttissima di Civiglio e il canalone dell’eremo di San Donato. Okkio alle valanghe però. Io sono un discreto sciatore, apprendo di essere stato superato a destra da esponenti del Pd, che sia l’effetto Olimpiadi Invernali di Pechino?

3. E ancora, il contributo a fondo perduto in conto capitale è utilizzabile per la pratica dello sport all’esterno (playground) e delle aree attrezzate per lo skyfitness. Spazi “skyfitness” parola Sky significa cielo. Mi domando perché in un articolo di stampa sia stata messa la foto del palazzetto di Muggiò? Palazzetto chiuso dal partito democratico nel 2013, ma che ha incredibilmente ancora un tetto e non penso possa essere annoverato tra gli spazi di skyfitness.

4. La Regione ha stanziato 3,5 milioni di euro - 35 centesimi ogni lombardo. Peccato non aver partecipato al bando è vero, ma sono soldi pubblici, nostri. Se non vanno a Como vanno laddove c’è chi aveva un progetto di skyfitness pronto. Volete sapere quanto ha previsto a bilancio per il 2022 per lo sport questa giunta di persone ignobili che si devono vergognare? Diciamo tra i 20 e i 30 milioni per: Piscina di Muggiò, Centro sportivo Gigi Meroni, Centro Sportivo via Belvedere-Longoni, Centro Sportivo via Spartaco-Paoli, Piscina Sinigaglia, Palazzetto di Muggiò, Stadio Sinigaglia. Nei giorni scorsi abbiamo aperto con Regione Lombardia partite importantissime su altri impianti sportivi in chiave Milano-Cortina 2026. Ne parlerà a breve l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni. E’ poi in fase di valutazione un project da 2 milioni di euro per il centro sportivo di Lazzago. Non sono spazi di skyfitness però o impianti sciistici è vero.

5. Mi chiedevo infine se i signori del Pd – azzurri di sci e non sciatori – si siano accorti che nell’elenco di chi ha preso i contributi mancano anche: Bergamo (sindaco Giorgio Gori Pd), Brescia (sindaco Emilio Del Bono Pd), Lecco (sindaco Mauro Gattinoni Pd), Milano (sindaco Beppe Sala Pd) e poi è vero Pavia (Mario Fabrizio Fracassi Lega), Sondrio (Marco Scaramelli centodestra), Lodi (sindaco Sara Casanova Lega) e Monza Brianza (sindaco Dario Allevi centrodestra). Si devono vergognare e dimettere anche tutte queste amministrazioni?".

L'attacco al comune del Pd

“Con il bando “Sport Outdoor 2021” Regione Lombardia finanzierà 277 progetti di riqualificazione o realizzazione di aree attrezzate per lo sport all'aperto in tutto il territorio lombardo. Si tratta del 100% dei progetti ammessi al contributo. Ai Comuni comaschi beneficiari andrà quasi un milione di euro in totale. Evidentemente però l’amministrazione Landriscina crede così poco nel valore dello sport che la città capoluogo non è nemmeno in graduatoria e per gli sportivi comaschi non c’è nemmeno un euro. Eppure le strutture da risistemare a Como non mancano e sullo sport all'aperto ci sarebbe tanto da investire...a partire dal tanto richiesto e discusso skatepark, ad esempio, fino a stanziare risorse per il parchetto di Sagnino, quello di via Traù o il parco Negretti” dichiarano Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico, e Stefano Fanetti, capogruppo Pd in Comune a Como.

“Soprattutto in un periodo come questo, mettersi in gioco per dare ai cittadini comaschi ulteriori spazi per vivere lo sport all’aperto avrebbe dovuto essere la priorità. Ma Palazzo Cernezzi, come al solito, getta la spugna ancora prima di scendere in campo e nemmeno ci prova a portare a casa il risultato. Diversamente da Menaggio, a cui andranno 150mila euro, Cucciago che potrà disporre di 144mila euro, Brunate a cui arriveranno 67mila euro, o Valbrona che avrà a disposizione 157mila euro. Quando diciamo che vogliamo ricostruire Como, che a Como serve una nuova guida in grado di cogliere le opportunità, ci riferiamo esattamente a questo tipo di situazioni. Dopo cinque anni di intollerabile immobilismo e occasioni perdute, è il momento di cambiare le cose. Il voto in primavera sarà il primo passo per ricostruire la nostra città” dichiarano i due esponenti Dem.