Comune di Como, al giornalista Paolo Annoni le deleghe di Sport e Ambiente

L'addio di Marco Galli ha portato a una sorpresa inaspettata. Nuovo assessore con deleghe allo Sport a all'Ambiente è infatti il giornalista del Corriere di Como Paolo Annoni. L'annuncio è stato fatto direttamente dal sindaco Mario Landriscina questa mattina a Palazzo Cernezzi, dove era stata convocata la conferenza stampa.

Il primo cittadino, evidentemente senza consultarsi troppo con gli alleati di governo, ha così spiegato la nomina: "E' una scelta tutta mia e spero che nessuno abbia da lamentarsi del fatto che non l’ho condivisa prima". Annoni, da sempre vicino al mondo dello sport, ha dato immediatamente la sua disponibilità. Una scelta che si colloca quindi all'interno della lista civica Insieme per Landriscina, in piena continuità quindi con il predecessore Galli. Sperando che Annoni abbia più fortuna.