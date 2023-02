A Dizzasco rinasce il Palazzo del Cittadino

Una giornata storica per la comunità di Dizzasco (CO) e per la sua amministrazione cittadina. L’intervento di restyling del Palazzo del Cittadino, realizzato con il finanziamento del Ministero dell’Interno, ha previsto un miglioramento e un potenziamento dei servizi a disposizione della comunità locale attraverso un nuovo ambulatorio medico, la nuova biblioteca e lo spazio polivalente all’interno del palazzo comunale.

"La collaborazione con gli enti locali e le comunità territoriali - ha commentato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni - rappresenta una grande opportunità di sviluppo del Paese che vede il ministero dell’Interno in prima linea in una logica di sinergia con le realtà locali. Messa in sicurezza degli edifici, progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione di spazi pubblici ed efficientamento energetico rappresentano le principali missioni di intervento del Viminale attraverso lo stanziamento di importanti e ingenti risorse per le realtà territoriali".

All'inaugurazione del nuovo Palazzo del Cittadino di Dizzasco nella giornata del 25 febbraio 2023 hanno partecipato anche il ministro Alessandra Locatelli e la neoconsigliera regionale Anna Dotti.