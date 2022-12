Csu, aperta la selezione per la nomina di un rappresentante donna del Comune di Como

il comune selezione un rappresentante di genere femminile da nominare in seno a Como Servizi Urbani Srl (CSU). E' stato pubblicato all'albo pretorio online l'avviso per la presentazione delle candidature. Le donne interessate possono presentare la propria candidatura, indirizzata al Sindaco, compilando l'apposito modello “Candidatura” a disposizione sull’albo pretorio del sito (www.comune.como.it), completo della documentazione richiesta, debitamente sottoscritto e senza integrazioni o modifiche.



Il termine per la presentazione della candidatura è fissato alle 23.59 del 15 dicembre 2022. La presentazione della candidatura dovrà avvenire, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo o invio tramite PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it.Sulla busta chiusa (o nell’oggetto del messaggio di pec) dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura per nomina/designazione rappresentanti comunali”. Le candidature pervenute oltre il termine o con modalità diversa da quella sopra indicata o incomplete non saranno considerate valide.