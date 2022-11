Nessi contro il presidente del consiglio comunale: "Anzaldo non garantisce il rispetto dell'aula"

Dure le critiche che il consigliere di opposizione Vittorio Nessi (Svolta Civica) ha rivolto al sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Ma ancora più dure sono le accuse mosse contro il presidente del consiglio Fulvio Anzaldo per avere avuto un atteggiamento eccessivamente permissivo nei confronti del primo cittadino. In occasione di u intervento preliminare in consiglio comunale Nessi ha ripercorso alcuni momenti in cui Rapinese sarebbe intervenuta, a detta sua, in violazione del regolamento dell'aula e utilizzando espressioni altamente irrispettose nei suoi confronti e nei confronti del consiglio comunale.

"In occasione della discussione di un’interrogazione da me illustrata sul tema della chiusura della struttura di via Del Dos - ha detto Nesso - è stato consentito al primo cittadino di intervenire dopo la mia replica, in palese violazione dell’articolo 55, comma 12 del regolamento. Con il pretesto del “fatto personale” è stata concessa la parola al sindaco in situazioni che non trovano precedenti nell’attività del consiglio, confondendo critiche e censure indirizzate all’attività e alle scelte amministrative con attacchi personali mai formulati".

Nessi ha ricordato che "a metà settembre, nel corso della discussione su Colisseum, il sindaco, con evidente fare provocatorio, si è rivolto all’opposizione portandosi le mani alle orecchie, come un qualsiasi tifoso di una partita di calcio e non è stato censurato da chi avrebbe avuto il dovere di farlo".

Nessi, per esempio, ha condannato alcune espressioni utilizzate da Rapinese, come quando ha affermato che “senza il nostro gruppo non passerebbe niente, zero, perché con i vostri numeri non fareste niente” e terminare la frase con “sono stato chiaro? Cerchiamo di ricordarcelo. Chiaro?”.

Secondo Nessi quelle espressioni sarebbero "inaccettabili sia per il tono che per il contenuto da questa assemblea nella quale a nessuno sono consentite velate intimidazioni".

"Abbiamo persino sentito in quest’aula - ha aggiunto il consigliere di Svolta Civica - anche la volgarità di frasi come 'come brucia Nessi! Era buono lo champagne, Nessi? E’ diventata una ciucca triste'".

Il presidente del consiglio comunale Fulvio Anzaldo sarebbe responsabile di non avere avuto polso nel ricondurre il sindaco a toni più pacati ed educati. "Credetemi, colleghi consiglieri - ha continuato Nessi - questo mio intervento non vuole essere una lamentela personale. Alla cifra del sindaco sono abituato e non sortisce, per me alcuna sorpresa. Ma qui parliamo del rispetto per le istituzioni. Rispetto che, quando viene a mancare, offende l’intera aula, non soltanto chi siede tra i banchi dell’opposizione. E quindi anche voi.Chi dovrebbe garantire questo rispetto è la figura del presidente del consiglio comunale - ha detto Nessi avviandosi alla conclusione del suo intervento - che riveste un ruolo di garanzia verso l’intera assemblea. Dovrebbe essere interesse anche della maggioranza che questo ruolo venga svolto in maniera autorevole, competente e senza timori nei confronti del Primo cittadino. Se questo semplice principio non è condiviso, il patto democratico che regge la dialettica di quest’aula risulta gravemente leso. Questo patto - ha infine tuonato il consigliere di Svolta Civica - deve restare alla base del nostro civile confronto. Un confronto che, ne sono certo anche per tutti i colleghi consiglieri, non può tollerare questa deriva che mortifica irrimediabilmente l’istituzione che tutti noi rappresentiamo".