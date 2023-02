Il neoconsigliere comasco Sergio Gaddi a pranzo da Berlusconi

È lo stesso neoconsigliere comasco Sergio Gaddi, dopo la recentissima elezione in Regione a raccontare in un post sulla sua pagina Facebook del suo incontro con Silvio Berlusconi. Gaddi è stato invitato a pranzo a Arcore dove Berlusconi si è complimentato sia con lui che con gli altri consiglieri di Forza Italia eletti il 12 e 13 febbraio scorsi.

"30 anni fa scrissi un articolo su Berlusconi (all’epoca non ancora in politica) e il titolo era: Il testimonial dell’ottimismo. Oggi siamo stati invitati a pranzo ad Arcore con i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera e i nuovi colleghi consiglieri regionali. Vista l’energia contagiosa del Presidente, direi che il titolo del mio articolo di allora è più che mai attuale!"

ll più berlusconiano dei comaschi si era candidato alle elezioni regionali della Lombardia incentrando la sua campagna elettorale su alcuni aspetti che più lo caratterizzano e lo hanno caratterizzato nel suo lungo percorso politico che lo hanno portato a essere prima presidente del consiglio comunale di Como, poi assessore alla Cultura per due mandati (dal 2002 al 2012) e infine consigliere di minoranza. Innanzitutto la sua idea di cultura, intesa da sempre come risorsa - non solo intellettuale ma anche economica - di un territorio. Poi quella che potremmo definire una vera e propria "fede" in Berlusconi e in Forza Italia. Infine, la competenza.

I comaschi eletti in Regione

Sono cinque i consiglieri regionali comaschi eletti al Pirellone. Si tratta del votatissimo Alessandro Fermi (Lega), di Anna Dotti. Fratelli d’Italia, della sorpresa Sergio Gaddi di Forza Italia che ha brillantemente sbaragliato tutti gli avversari di partito, Marisa Cesana per Lombardia Ideale - Fontana Presidente, e Angelo Orsenigo del Pd. La provincia di Como ha mandato così in Regione quattro esponenti del centrodestra e uno del centrosinistra.