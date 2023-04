Natale a Como, Svolta Civica: "Il flop di Rapinese è totale" 

Non si placa la battaglia tra sindaco e opposizioni, in particolare con il gurppo di Svolta Civica, che oggi torna ad attaccare il sindaco di Como sulla gestione degli eventi natalizi. "Il Natale a Como del sindaco Rapinese - si legge nel comunicato a firma di Vittorio Nessi - si arricchisce dell’ennesimo insuccesso con ulteriori danni per il Comune. Gli uffici di Palazzo Cernezzi hanno infatti certificato che, ad oggi, nessuna rendicontazione relativa alla manifestazione è stata consegnata da parte degli organizzatori del Mercatino di casette natalizie, quando la documentazione dettagliata sarebbe dovuta essere presentata entro il 31 marzo scorso.

Ricapitolando: il sindaco ha voluto a tutti i costi organizzare una manifestazione natalizia sulla falsa riga di quelle precedenti, ma spezzettandola in micro bandi e affidamenti diretti che non hanno portato ad alcuna forma di concorrenza, hanno abbassato la qualità complessiva dell’evento, hanno comportato un costo di oltre 100mila euro per l’amministrazione (mentre in passato lo stesso era nullo o molto contenuto).

"E, dulcis in fundo, non produrranno - prosegue lo scritto - nemmeno la tanto sbandierata beneficenza promessa da Rapinese, che sarebbe dovuta essere il frutto del 10% dei ricavi delle attività delle casette. A ciò vanno sommati 20mila euro che la Croce Rossa Italiana ancora reclama per il servizio reso e mai pagato. Da qualsiasi parte la si guardi, è chiara una cosa: l’unica vera iniziativa ideata e gestita da Rapinese (e non ereditata dalle precedenti amministrazioni) è stato un insuccesso assoluto".