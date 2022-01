Impedire la terza linea del forno inceneritore: ampio sostegno alla mozione di Rapinese da parte di associazioni

Il consiglio comunale di Como si appresta a discutere nella serata di lunedì 24 gennaio 2022 la mozione di Alessandro Rapinese per bloccare una volta per tutte il progetto per la realizzazione della terza linea del forno inceneritore che dovrebbe servire a bruciare i fanghi di depurazione. Oltre che a Palazzo Cernezzi la partita si giocherà anche nel consiglio comunale di Grandate dove giovedì 27 gennaio sarà discussa la mozione presentata dal consigliere Dario Lucca di "Uniamo Grandate" e che chiede di favorire alternative tecnologiche rispetto al progettato nuovo inceneritore per lo smaltimento dei fanghi di depurazione.Un gruppo di associazioni ed esponenti politici hanno deciso di esprimere il proprio unanime appoggio alle battaglie combattute da Rapinese e Lucca. Si tratta di FridaysForFuture Como, Civitas, Comitato Assemblee Popolari, Stefano Rognoni di Como Comune, Pierangela Torresani (Gruppo misto), Lorenzo Uccello, Uniamo Grandate e We For The Planet.

"Invitiamo il consiglio a supportare la mozione che verrà presentata questa sera dal consigliere Rapinese - si legge in una nota congiunta diffusa in giornata - per due semplici ragioni: primo, metterebbe la parola fine ad un progetto non ambientalmente sostenibile potendo così procedere a valutare altre soluzioni che potrebbero favorire gli impianti già esistenti attraverso una loro modernizzazione in termini di efficienza migliorando le condizioni ambientali locali; secondo, nessuno potrebbe cavalcare l’argomento per la campagna elettorale".