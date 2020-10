Mozione per dedicare a Don Roberto un luogo significativo della città

La commozione in città per l'omicidio di Don Roberto è ancora forte. Dopo il mancato Abbondino, a livello politico la discussione rimane accesa almeno finché non si trova un rimedio almeno per ricordare come si deve un uomo che ha dato molto alla comunità. Arriva così una mozione bipartizan firmata da 16 consiglieri di aree opposte, a dimostrazione che almeno davanti a fatti come questo si possono riporre le bandiere: Nessi, Traglio, Minghetti, Fanetti, Lissi, Guarisco, Aleotti, Magatti, Mantovani, Torresani, Ferretti, Bartulli, Patera, De Santis, Canova, Cenetiempo.

La mozione

"La violenta uccisione di don Roberto Malgesini, il prete dei poveri, ha colpito profondamente la comunità comasca che ha apprezzato grandemente la figura del sacerdote e il suo silenzioso e prezioso impegno nei confronti degli ultimi.

Don Roberto è stato testimone eccezionale di valori quali l’altruismo e la compassione, valori a cui, faticosamente, ci ispiriamo ogni giorno.

Da più parti si sono levate richieste di un riconoscimento pubblico che non ha trovato sbocco nell’ambito delle procedure del premio cittadino “Abbondino d’Oro”. Riteniamo che vi siano altri simboli ancora più potenti e vicini a ciò che il parroco ha sempre fatto in vita, in grado di lasciare un segno più duraturo e tangibile del suo passaggio quali, ad esempio: l’intestazione del luogo in cui il sacerdote ha sempre operato per il bene altrui prima della tagica scomparsa, oppure una sala di prestigio presso il Palazzo Comunale (Sala Stemmi, Sala Giunta).

Il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d’oro al merito civile al sacerdote quale “Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della chiesa e della società civile, spinti fino all’estremo sacrificio. Ciò premesso, allo scopo di dare un segnale forte di riconoscenza e di valorizzazione del suo esempio si chiede che il sindaco e la giunta si impegnino a intitolare a don Roberto un luogo significativo della nostra città, in modo che la sua opera venga ricordata negli anni a venire".