Como, anche dalla maggioranza una mozione per dire no alla terza linea del forno inceneritore

Questa volta in discussione c'è un tema che tocca da vicino la cittadinanza poiché ha a che fare con la salute pubblica. Davanti alla richiesta di Acsm-Agam di realizzare la terza linea del forno inceneritore per bruciare i fanghi derivanti dalla depurazione, la politica locale si trova immersa in un serrato dibattito che impone una presa di posizione chiara ed esplicita davanti ai cittadini. Diversi partiti e forze politiche stanno pian piano esplicitando la loro posizione al riguardo. Adesso anche in maggioranza stanno emergendo posizioni critiche, anzi, contrarie. Il 3 febbraio il capogruppo di Forza Italia ha protocollato una mozione per invitare il consiglio comunale a esprimere contrarietà alla terza linea del termovalorizzatore.

Il documento predisposto da Enrico Cenetiempo prende le mosse dalla constatazione di diversi aspetti ritenuti critici, preoccupanti o comunque neccessitanti ulteriori approfondimenti. Per esempio, secondo la mozione di Cenetiempo la proposta di realizzare la terza linea "non risulta incardinata in forza di effettive e dimostrate esigenze territoriali".

Due sono in particolare i punti della mozione che fanno leva su considerazioni legati alla salute pubblica. "Allo stato - si legge - non sono disponibili relazioni tecniche in grado di qualificare l'iniziativa come rispondente ad effettive esigenze territoriali (anche a seguito di una valutazione coordinata delle esigenze degli impianti di trattamento delle acque reflue operanti nell'ambito territoriale ottimale di Como) in grado di giustificare la necessità e il dimensionamento dell'impianto proposto". Inoltre: "Le imprescindibili esigenze di tutela della salute e dell'ambiente richiedono una dimostrata applicazione delle migliori tecnologie esistenti anche al fine di valutare con precisione il cosiddetto danno ambientale non evitabile".

Eppure, sebbene in gioco ci siano temi ambientali e di salute pubblica la discussione rischia di restare impantanata o comunque viziata da giochi squisitamente politici. Come sottolineato a più riprese dal consigliere di opposizione Alessandro Rapinese, il presidente di Acsm-Agam è stato nominato in quota PD mentre il vicepresidente è espressione diretta del Comune di Como ma in quota Fratelli d'Italia. Si capisce da qui come e quanto la questione sia politicamente trasversale e veda intrecciarsi veri o presunti interessi.