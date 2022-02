Sostenere la candidatura di Minghetti? Il no dei 5 Stelle è plebiscitario: contrari il 92%

Il quesito posto all’assemblea unitaria del Movimento 5 Stelle di Como era chiaro e semplice: "Vuoi aderire alla coalizione Minghetti?". Esito della votazione: "No, non voglio aderire " 92,31%, "Sì voglio aderire" 7,69%.

Dunque, un passo avanti in vista delle prossime elezioni comunali di Como, i pentastellati l'hanno fatto. Hanno chiarito una volta per tutte che non sosterranno la coalizione composta da PD, Svolta Civica e Agenda Como 2030 (Italia Viva, Azione, +Europa). Si mette così fine ai disaccordi emersi in via ufficiosa nella delegazione composta dal parlamentare Giovanni Currò e dai consiglieri comunale e regionale Fabio Aleotti e Raffaele Erba. Disaccordi che hanno visto il primo propenso a sostenere la candidatura di Minghetti, gli altri due contrari.



Resta, comunque, da vedere se i vertici dei 5 Stelle (leggasi Giuseppe Conte) interverranno sulla vicenda comasca affinché si segua anche nel capoluogo lariano la linea adottata a livello nazionale, cioè andare a braccetto con il PD.