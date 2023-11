Molteni: "A dicembre in arrivo rinforzi per i carabinieri del territorio comasco"

Il prossimo mese, le stazioni e le compagnie dei carabinieri nella provincia di Como beneficeranno di un significativo potenziamento del personale, con l'arrivo di circa 25 militari, al fine di potenziare la risposta alla sicurezza sul territorio provinciale. "Sono estremamente soddisfatto di questo rilevante aumento di agenti, soprattutto in un momento così delicato per la sicurezza nella provincia di Como - ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni - si tratta di un piano globale di rafforzamento e ampliamento degli organici di polizia e carabinieri, promosso dal Governo e dal Viminale, che personalmente ho seguito e che apporterà benefici concreti anche sul territorio comasco per il controllo del territorio e la prevenzione di forme criminali. Con queste nuove assunzioni, si punta a colmare quasi interamente la carenza di personale negli uffici territoriali dell'intera provincia di Como. Nel prossimo incontro con i commercianti a Cantù lunedì prossimo, faremo il punto sulla sicurezza in provincia, mettendo al centro la priorità assoluta della tranquillità dei nostri cittadini".