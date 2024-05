Le elezioni secondo Molteni: "Lega farà grande risultato, mai moschee a chi non rispetta nostre leggi e valori"

Partendo da Cantù e Mariano Comense, due città emblematiche del buon governo locale della Lega comasca,sabato 4 maggio l'onorevole Molteni ha dato il via alla campagna elettorale del partito per le elezioni Europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno. L'occasione è stato l'incontro con il leader del partito, il ministro Matteo Salvini, al mercato rionale cittadino, simbolo della vitalità e dell'identità canturina.

“Oggi, da Cantù e Mariano Comense, due città simbolo del buon governo locale della Lega comasca - ha dichiarato Molteni - parte la campagna elettorale della Lega lariana per le elezioni Europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno, due appuntamenti cruciali nei quali sono convinto che il partito otterrà grandi risultati e sarà la vera sorpresa della tornata elettorale. Con Matteo Salvini, abbiamo incontrato i cittadini al mercato rionale cittadino simbolo della “canturinità” e del senso di appartenenza a questa città. Luogo di aggregazione, quartiere popolare al quale è legata l’identità territoriale, ma anche luogo di lavoro di ambulanti e commercianti, categoria che vogliamo difendere dalle scelte penalizzanti e dannose di Bruxelles".

"Ai salotti radical chic - ha proseguito Molteni - preferiamo i mercati territoriali che caratterizzano il senso di appartenenza a una comunità. Siamo inoltre chiamati a riconfermare il buon governo leghista nelle città di Cantù e Mariano Comense, in termini di qualità dei servizi, infrastrutture e sviluppo del territorio. Difendendo inoltre le nostre tradizioni e i valori che incarna la cultura occidentale, continueremo ad opporci alla moschea abusiva di Cantù. Nessun passo indietro rispetto ai principi di legalità e rispetto delle regole: il diritto al culto, costituzionalmente previsto, non determina automaticamente il diritto al luogo di culto. Fino a quando le comunità islamiche non sottoscriveranno le Intese con lo Stato italiano, previste dall’art. 8 della Carta Fondamentale, rispettando elementari diritti naturali e universali quali la parità uomo-donna, nessuna concessione può essere prevista”.