Il ministro Bonetti a Como: "Assegno unico anche ai frontalieri"

Non ha dubbi la ministra della Famiglia Elena Bonetti: "Anche i frontalieri hanno diritto all'assegno unico". Lo ha affermato con chiarezza in occasione del suo incontro al gazebo di via Boldoni poco dopo mezzogiorno dell'11 settembre 2022. La sua visita rientra nell'ambito degli appuntamenti elettorali organizzati dal terzo polo a Como e provincia (lunedì 12 settembre è la volta di Matteo Renzi).

Dopo aver fatto tappa ad Erba e Cantù, Bonetti è giunta in centro storico dove si è incontrata e salutata con la candidata Anna Veronelli (nella foto). Tra dopo avere speso parole di elogio per la misura welfare dell'assegno unico, Bonetti non ha però potuto eludere la domanda sull'imminente futuro che preoccupa le famiglie per il caro bollette che in autunno e inverno potrebbe davvero mettere in ginocchio milioni di italiani. Su questo punto la Bonetti ha accusato i 5 Stelle per avere "bloccato al senato e al senato le risorse stanziate dal governo per aiutare le famiglie a far fronte al caro bollette".