Minghetti sindaco, online il sito elettorale

Dopo l'ufficializzazione di Giordano Molteni, candidato del centrodestra, la sfida elettorale per la conquista di Palazzo Cernezzi entra nel vivo a poco più di tre mesi dal voto. Dopo una settimana trascorsa in giro per Como, Barbara Minghetti, candidata sindaco per Como del centrosinistra, si presenta alla città anche con il suo sito ufficiale. È infatti on-line da qualche giorno il sito elettorale di Minghetti che rappresenta la piattaforma web della coalizione che la sostiene. Coalizione, lo ricordiamo, formata dalla lista Minghetti sindaco, La Svolta Civica, Como Comune, Verdi Europei per Minghetti sindaco, Agenda Como 2030 e Partito Democratico.

Il sito ospita un’auto presentazione della stessa Minghetti che spiega, in poche righe, le motivazioni e la spinta che l’hanno portata a candidarsi. “Sono una persona molto fortunata, perché vivo e vedo crescere i miei due figli in un luogo bello, la nostra Como. Proprio per questo, credo che dobbiamo essere riconoscenti verso la nostra città, dobbiamo provare a restituirle parte di quello che ci ha dato”. Queste le parole che aprono l’introduzione di Barbara Minghetti che compare nell’home page del sito.

All’interno dello spazio web di Minghetti è possibile trovare, inoltre, alcuni punti fermi del percorso avviato dalla candidata, tutti imperniati sul concetto di sviluppo: per tornare protagonisti, per ridare spazio ai giovani, per unire le persone, per muoversi bene, per unire i quartieri e per unire i quartieri. Non mancano, tra l’altro, le linee programmatiche, che non rappresentano il programma vero e proprio, ma costituiscono la piattaforma valoriale su cui la coalizione sta costruendo il programma, sia attraverso il lavoro dei tavoli organizzati dalla stessa Minghetti, sia attraverso il rapporto diretto con i cittadini, i quali possono incontrare di persona settimanalmente la candidata, oppure scrivere alla e mail filodiretto@minghettisindaco.it.

All’interno del sito è stata creata una sezione per la raccolta fondi, attraverso la quale chiunque, in maniera trasparente, può dare il proprio contributo alla campagna elettorale di Barbara Minghetti.