Minghetti sindaco lancia l'assessore ai quartieri di Como

Prosegue la campagna elettorale di Barbara Minghetti, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra, che ormai da giorni sta girando ogni angolo della città per illustrare il programma e raccogliere le segnalazioni dei cittadini nei vari quartieri della città. “Nella Como che stiamo immaginando -afferma Minghetti - un assessore avrà specifica delega ai quartieri e darò deleghe ai consiglieri perché si occupino direttamente delle singole zone della città. Sono molti i temi che stiamo discutendo, dopo il passaggio con la coalizione, con i tavoli del programma che sono arricchiti da professionisti e tecnici che supportano le indicazioni della politica".

"Sono grata al lavoro del tavolo della coalizione sul “Vivere bene”, coordinato dalla consigliera Pd, Patrizia Lissi e da Chiara Bedetti. Ogni quartiere della città - aggiunge Minghetti - dovrà sentire la massima attenzione dell’amministrazione per questo, l’istituzione di un assessorato ai quartieri e l’individuazione di referenti diretti darà ai cittadini un punto di riferimento solido e presente da parte della giunta. I cittadini hanno buon diritto a lamentarsi del fatto che non sanno mai a chi rivolgersi quando hanno un problema. Sono convinta che da disponibilità e serietà da parte nostra la città saprà trarre benefici. Gli esperti del tavolo hanno già individuato modalità, costi e tempistiche per implementare questa idea partecipativa e sono certa che con questa proposta chiara tutti i quartieri avranno nuova linfa nei prossimi anni”.