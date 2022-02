Minghetti sindaco: "Crediamo in Como"

E' stato presentato oggi a Como il manifesto elettorale della "Lista Minghetti, La Svolta Civica" che sostiene la candidatura a sindaco di Barbara Minghetti all'interno del centrosinistra. Contestualmente sono stati presentati tutti i nomi dei 20 candidati che si presenteranno alle prossime elezioni per il Comune di Como attese a giugno 2022. Prima di leggere il manifesto e di presentare i candidati, Minghetti ha rivolto parole di attenzione e speranza alla tragica situazione in Ucraina.

Il Manifesto

Crediamo in Como!

Crediamo che Como meriti il meglio.

Crediamo che sia pronta per ottenerlo.

Crediamo che non sia giusto continuare a lamentarsi senza far nulla per cambiare le cose.

Crediamo che Como possa fare il grande passo per essere una città internazionale, moderna ed inclusiva.

Crediamo che a Como esistano realtà preziose, capaci di risultati strabilianti, dall’economia al volontariato, dalla cultura allo sport. Sta a noi supportarle e valorizzarle.

Crediamo che il buon governo di una città sia quello capace di avere cura di ogni singolo individuo, sostenendo i più fragili e valorizzando chi è più fortunato.

Crediamo che solo guardando lontano e avendo coraggio si possano ottenere risultati importanti.

Crediamo che la forza di una città non stia nei suoi amministratori, bensì nelle persone che formano la comunità, ma anche che una buona amministrazione sia determinante per far esprimere il potenziale di una Città.

Crediamo che i nostri giovani abbiano il diritto di tornare a sognare il proprio futuro a Como.

Crediamo che sia giunto il momento per mettere in campo tutte le nostre forze per creare opportunità e sviluppo.

Crediamo in una città più vivibile, sostenibile e pulita.

Crediamo che le nostre idee possano davvero cambiare in meglio la nostra vita.

Crediamo che le idee debbano diventare realtà, e che soltanto attraverso il coinvolgimento una città possa crescere e realizzare le proprie idee.

Crediamo di aver intrapreso un cammino impegnativo, ma giusto.

Crediamo che, essendo una lista civica, sapremo imprimere all’azione di governo lo slancio che passa oltre i partiti, supera le ideologie e mira al semplice bene della città.

I candidati

1 Vittorio Nessi - capolista

2 Monica Allevi

3 Anna Buttarelli

4 Silvia Cantaluppi

5 Nicoletta Coppola

6 Monica Dall’Antonia Forte

7 Zamira Dini

8 Francesca Minella

9 Milly Pozzi

10 Manuela Tagliabue

11 Paola Tagliabue

12 Paolo Belgeri

13 Mario Forlano

14 Davide Giudici

15 Gianni Imperiali - coordinatore

16 Moritz Mantero

17 Matteo Montini

18 Luigi Ostinelli

19 Dario Tognocchi

20 Luca Vozzella