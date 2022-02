Minghetti sindaco, a sinistra arriva il sì di Como Comune

Dopo il no dei 5 Stelle, Barbara Minghetti incassa il sostegno di Como Comune. La coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a Sindaco di Barbara Minghetti, finora composta da Partito Democratico, Svolta Civica, Agenda Como 2030 ed Europa Verde, ha infatto comunicato l'adesione al progetto di sviluppo della Città di Como da parte di Como Comune, formazione ecosocialista che unisce Articolo Uno, PSI, Sinistra Italiana, Socialisti in Movimento e persone impegnate in pratiche di cittadinanza attiva.

«A Como - dice Minghetti - abbiamo costruito un’ampia coalizione di proposta e di governo. Siamo sempre disponibili, per la nostra natura democratica, a ragionare con chi volesse chiedere di entrare in questa forza propulsiva, ed eventualmente ad accogliere chi si ritrova nella nostra voglia di offrire soluzioni concrete alle urgenze della città e di prendersi la responsabilità di governare bene Como, facendo fronte alle sfide che la attendono, condividendo spirito, passione e linee programmatiche». La coalizione sarà presentata mercoledì 23 febbraio, alle ore 11:00, in un “punto stampa” davanti all’ingresso della piscina olimpionica di Muggiò.