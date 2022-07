Mensa della scuola di via Sinigaglia, l'assessore Roperto: "Inevitabile l'esternalizzazione del servizio"

Anche il servizio mensa della scuola primaria di via Sinigaglia a Como viene affidato in appalto alla ditta Euroristorazione. Una decisione, quella presa dalla giunta del sindaco Alessandro Rapinese nel corso dell'ultima riunione, che ha sollevato numerose polemiche e accuse anche perché arriva immediatamente opo la notizia dell'affidamento ai privati della gestione dell'asilo di Lora.

Sul tema del refettorio della scuola Corridoni è intervenuta l'assessore alle Politiche educative, Nicoletta Roperto: "Si è resa necessaria l’assunzione della decisione da parte della Giunta a seguito della presa d’atto dell’imminente pensionamento di alcune cuoche per cui non era stata prevista alcuna procedura di sostituzione. La scelta è quindi derivata dalla volontà dell’amministrazione di continuare a garantire il servizio di ristorazione a tutta la popolazione scolastica delle Scuole dell’Infanzia e primarie della città nonostante la carenza di personale interno. In considerazione del contratto in essere - ha aggiunto Roperto - l’affidamento in appalto del refettorio della scuola Corridoni si inquadra nell’ambito dell’attività ordinaria dell’Ente e consentirà di garantire agli alunni della scuola Corridoni i medesimi livelli di qualità dei pasti sino ad oggi somministrati".

Roperto ha poi tenuto a precisare alcuni numeri: "Questo refettorio si aggiunge agli altri 27 già in appalto, per un totale di 28 refettori in appalto. I restanti 11 continuano ad essere gestiti in economia".

Infine l'assessore ha anche speso alcune parole sulla questione dell'asilo di Lora: "Per la questione dell'esternalizzazione del nido di lora le procedure erano già state avviate sotto la precedente amministrazione. L'attuale ha semplicemente preso atto della conclusione dell'iter avviato tempo addietro".