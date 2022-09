Matteo Salvini a Como: "Le sanzioni alla Russia ci penalizzano, serve uno "scudo" in difesa dei cittadini"

Matteo Salvini è giunto a Como per un comizio elettorale in vista delle prossime politiche. E' stato un comizio breve davanti a una piazza tutto sommato affollata, sia di fedeli elettori della Lega - che certo a Como non mancano - sia di numerosi curiosi. Tra i temi principali su cui Salvini ha incentrato il suo intervento ci sono state le problematiche internazionali dovute alla guerra in Ucraina, in particolare le ripercussioni negative che le sanzioni contro la Russia stanno avendo sui cittadini italiani ed europei, ad eccezione di alcuni Stati. "Le sanzioni stanno penalizzando per esempio Italia e Germania - ha commentato Salvini - ma stanno favorendo altri Stati, come la Norvegia e gli Stati Uniti".

Da qui alcune considerazioni sull'Unione Europea: "Se l'Europa è una squadra non è giusto che ci sia chi ci guadagna e chi ci perde. Serve immediatamente approvare uno "scudo" che metta al riparo lavoratori e imprese italiane".

A inizio del suo comizio Salvini non ha mancato di complimentarsi con il neo cardinale Oscar Cantoni e ha speso brevi parole in ricordo a monsignor Alessandro Maggiolini.