Matteo Renzi a Como: "Siate all'altezza di questa città". E su Doha Zaghi "no comment"

Matteo Renzi a Como per presentare il suo libro, Il Mostro, ma anche per sostenere con la sua presenza la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Barbara Minghetti. "Il richiamo internazionale di Como - ha detto nella sede dello Yacht Club - va oltre a quello che voi stessi potete immaginare. Siate all'altezza di questa sfida". Così dicendo, ovviamente, Renzi auspica che i comaschi eleggano Minghetti. Quanto alla possibilità che un voto a queste amministrative possa essere letto anche come un segnale nei confronti del governo, Renzi ha commentato: "Non credo che possa essere visto così. Si vota semplicemente per il sindaco. Tra l'altro qui due dei principali candidati appartengono ad aree che hanno sostenuto il governo Draghi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, sull'ex candidata consigliera di Agenda Como 2030 in quota Azione, Renzi ha preferito non commentare: "E' Calenda che ha la delega".