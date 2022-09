Matteo Renzi torna a Como: visita alla Cometa

Continuano le "visite" dei big della politica in vista delle elezioni politiche. Lunedì 12 settembre 2022 Matteo Renzi torna a Como in rappresentanza del terzo polo. Dopo la visita, fissata oggi - 11 settembre - del ministro Elena Bonetti a Erba, Cantù e Como, lunedì 12 sarà la volta dell'ex premier. L'appuntamento è previsto a Como in via El Alamein 11/C alle 15.15 dove Renzi incontrerà la stampa e porterà un saluto a candidati, attivisti e simpatizzanti. La visita del senatore di Italia Viva proseguirà poi in forma privata in Fondazione Cometa. Sarà l'occasione per ascoltare gli operatori e fare il punto sugli strumenti necessari al terzo settore per potenziare il modello di economia sociale e la risposta ai bisogni delle famiglie e dei giovani.