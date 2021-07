La solidarietà di Mattarella al territorio comasco colpito dall'alluvione

nella serata del 28 luglio 2021 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, il quale ha diffuso una nota stampa per rendere noto il contenuto di tale telefonata. “Questa sera - ha fatto sapere Bongiasca - ho ricevuto una telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto rappresentarmi la vicinanza sua e delle istituzioni ed esprimere solidarietà, per mio tramite, alla popolazione comasca e ai Sindaci del nostro territorio duramente colpiti dagli eventi alluvionati di questi giorni. Il Presidente Mattarella mi ha detto che, conoscendo il nostro territorio, ben comprende le difficoltà che stiamo vivendo e mi ha invitato a contattarlo direttamente per qualsiasi nostra esigenza. L’ho ringraziato per l’attenzione - ha concluso Bongiasca - e ho potuto riferirgli il grande lavoro che, con la supervisione del nostro Prefetto, Andrea Polichetti, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione civile, tecnici provinciali e comunali e volontari stanno facendo”.