Emanuele Fiano presenta a Inverigo la “Piccola guida di sinistra”

Emanuele Fiano, già deputato del PD, presenta la sua ultima fatica editoriale “Piccola guida di sinistra per tempi difficili”, autoprodotta e distribuita gratuitamente, sia in versione online, sia cartacea. Per Fiano, senza la politica non ci sarebbe la società come la conosciamo e senza la cultura politica, i valori, le visioni e le idee forti non ci sarebbe politica, intendendo ovviamente quella democraticamente rappresentativa, che funzioni. Da qui la scelta di realizzare un pamphlet, una piccola guida appunto, per offrire un contributo di riflessione e confronto. Costruita attraverso una “galleria” illustrata di personalità politiche e culturali del pensiero progressista, del socialismo democratico e del movimento sindacale e di loro frasi e pensieri, commentati e attualizzati dall’autore, il pamphlet si ottiene nella versione pdf online richiedendolo alla mail fiano2024@gmail.com, mentre la versione cartacea tascabile verrà distribuita nelle presentazioni pubbliche che verranno realizzate nelle prossime settimane, comprese quelle auto-organizzate da coloro che lo richiederanno sempre alla stessa mail.

L’appuntamento è a Inverigo, il 17 maggio alle 21:00, presso il Palazzo comunale, nella Sala Consigliare in Via Enrico Fermi, 1. Intervengono Vasco Dossena, Segretario PD Inverigo e Chiara Braga, Capogruppo PD alla Camera dei Deputati.