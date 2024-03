Le mamme del nido di via Passeri non mollano: continua la protesta contro Rapinese

Il sindaco Alessandro Rapinese non cede di un millimetro, ma anche le mamme dei bambini degli asili nido che chiuderanno non intendono arretrare. La loro battaglia, per chiedere a Rapinese di rivedere il provvedimento di chiusura dei nidi di via Passeri e di Monte Olimpino, continua. Nel pomeriggio del 14 marzo un folto gruppo di mamme (e qualche papà) si è riunito davanti all'asilo Magnolia di via Passeri per una sorta di flash-mob di protesta. Uno striscione per ribadire il no alla chiusura ha riunito intorno a sé genitori e bambini. Tra le contestazioni mosse al sindaco c'è anche quella del numero di bimbi coinvolti dalla chiusura dell'asilo Magnolia. Infatti, Rapinese in aula consiliare ha parlato di una struttura con soli 13 bambini, ricordando che l'ex vicesindaco della giunta Lucini, Silvia Magni, aveva chiuso l'asilo di Camerlata che di bimbi ne aveva 15.

Ebbene, secondo le mamme il nido Magnolia è frequentato da 32 bambini. Tredici sono solo quelli che avrebbero continuato a frequentarlo anche l'anno prossimo, ma ciò non toglie che se ne sarebbero potuti iscrivere di nuovi.

C'è poi l'aspetto lavorativo che coinvolge il personale, docenti e no. Per questo motivo i genitori hanno visto il fermo sostegno anche dei sindacati. Sulla questione è intervenuta la segretaria della Funzione Pubblica Cgil di Como, Stefania Macrì: "La chiusura dei nidi comunali rappresenta una svalutazione e una perdita del servizio erogato dal pubblico. In questo settore nel privato le condizioni lavorative sono nettamente inferiori a quelle del pubblico, con trattamenti economici, e non solo, nettamente peggiori. Noi auspichiamo un'inversione di marcia, anche perché oggi ci sono le condizioni per nuove assunzioni di educatori. Nel 2016, quando l'ex vicesindaco parlò della chiusura del nido di Camerlata, c'era il blocco delle assunzioni, cosa che oggi non c'è più. Rapinese potrebbe assumere nuovi educatori, ma non vuole. E' convinto che il privato possa sostituirsi al pubblico nell'erogazione di questo importante servizio, ma noi siamo fermamente convinti le assunzioni con concorso garantiscano regole di ingaggio sicure mentre nel privato, viste le condizioni lavorative peggiori, assistiamo a continui avvicendamenti e i bambini sono costretti a cambiare spesso educatori".