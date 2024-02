Giovani della Lega, nuove nomine: Luigi Bianchi e Vanessa Sibio

Si è riunito nella serata del 30 gennaio il gruppo provinciale della Lega Giovani di Como: oltre 40 i ragazzi e le ragazze presenti per le nuove nomine. Durante l’assemblea è stato nominato il nuovo coordinatore della circoscrizione di Como Città, Luigi Bianchi e la nuova coordinatrice provinciale del movimento universitario della Lega, Vanessa Sibio (attualmente Consigliere ad Orsenigo).

"Ringrazio il nostro coordinatore provinciale Matteo Mauri per la fiducia – afferma Luigi Bianchi - l'obiettivo sarà quello di incrementare il gruppo di Como con ragazzi che condividono gli ideali della Lega e abbiano voglia di mettersi in gioco nel nostro territorio. La libertà di esprimersi dei nostri ragazzi, per colpa della continua censura della sinistra, è oggi in pericolo e sarà nostro compito arginare questa censura".

"Mi impegnerò per far conoscere nel mondo universitario gli importanti risultati che la Lega ha ottenuto in questi anni - ha invece tenuto a sottolineare Vanessa Sibio - come la legge che permette la doppia laurea frequentando due corsi paralleli, certa del fatto che la cultura e la conoscenza nelle Università non debbano essere monopolio della sinistra”.

"Luigi e Vanessa sono due esempi di ragazzi umili, preparati e che credono nel futuro del nostro Paese, a loro il compito di continuare" ha invece tenuto a commentare il coordinatore provinciale Matteo Mauri.