Lombardia, elezioni regionali 2023: aperti i seggi, come si vota

I seggi sono aperti. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali per scegliere il nuovo presidente della Regione e il consiglio comunale. I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.

Come si vota

Ciascun elettore può, a scelta:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

Consiglio Regionale

Per quanto riguardo il candidato consigliere, gli abitanti della Lombardia dovranno esprimere la propria preferenza per uno o due rappresentanti scrivendo nelle righe apposite il nome e il cognome del candidato/i consigliere/i regionali compresi nella lista stessa. In caso di doppia preferenza, l’elettore dovrà rispettare la quota di genere e quindi votare un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile della stessa lista. Se verranno votate due donne o due uomini la seconda preferenza sarà automaticamente annullata.

I candidati Comaschi

Pierfrancesco Majorino

Partito Democratico

Angelo Orsenigo

Francesca Curtale

Valeria Benzoni

Edoardo Pivanti

Maria Cristina Redaelli

Gianni Imperiali

Movimento 5 Stelle

Raffaele Erba

Simona Ruscitto

Luca Ceruti

Rosaria Battaglia

Mirko Zaffaroni

Giulia Sala

Alleanza Verdi e Sinistra

Elisabetta Patelli

Daria Doria

Federico Brugnani

Camilla, Bossi

Mattia Sacchi

Massimo Capozziello

Patto Civico per Majorino

Attilio Fontana

Fratelli d'Italia

Edgardo Arosio

Cristiano Berlanda

Anna Dotti

Claudia Lingeri

Stefano Molinari

Barbara Zuccon

Lega

Fabrizio Turba

Gigliola Spelzini

Gianmarco Beccalli

Annamaria Conoscitore

Alessandro Fermi

Isabella Girgi

Forza Italia

Sergio Gaddi

Helga Bellugi

Massimo Morini

Michela Zanetti

Andrea Ballabio

Lombardia Ideale Fontana Presidente

Diana Barigiletti

Gianmario Brenna

Marisa Cesana

Eduardo Giovanni Laurito

Laura d'Incalci

Giuseppe Piccione

Noi Moderati Rinascimento Sgarbi

Maria Teresa Baldini

Marco Bordonali

Monica Melotti

Flavio Suardi

Letizia Moratti

Letizia Moratti Presidente

Maria Grazia Sass

Riccardo Pellizzari

Maria Elisabetta Raggi

Giancarlo Nicoli

Colondrina Poncia

Luca Baj Rossi

Azione Italia Viva

Anna Veronelli

Alberto Gaffuri

Barbara Ferrari

Lorenzo Pedretti

Silvia Gorla

Giovanni Vanossi

Mara Ghidorzi

Unione Popolare

Mara Ghidorzi

Fabrizio Baggi

Maria Domenica Braccio

Daniele Moioli

Stefania Sala

Mauro Baroni