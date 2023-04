Emilia Bianchi e la lista Tu a Cernobbio: chi sono i candidati che la sostengono

Presentata al Centro Civico di Piazza Santo Stefano a Cernobbio la lista elettorale “Tu a Cernobbio" con la candidata sindaco Emilia Bianchi.

“Tu a Cernobbio, questo il nome scelto per la nostra lista; un nome che mette al centro l’individuo, il cittadino e le sue necessità. Una comunità fatta di persone che si pongono l’interrogativo di cosa voglia dire vivere a Cernobbio e quale sia il valore aggiunto che il singolo possa dare alla comunità”, ha spiegato la candidata sindaco Emilia Bianchi.

Ecco i candidati oltre a Emila Bianchi: Elisabetta Parravicini, Paolo Furgoni, Duilio Butti, Graziella Luchi, Orlando Bolla, Tommaso Mariani, Yasmine Berrechid, Gigi Biffi, Pietro Gellona, Silvia Margheritis, Ivano Mazza, Elena Urio. “Come già anticipato - ha tenuto a ribadire la candidata sindaco - la mia candidatura è uscita dopo una seria riflessione da parte del nostro gruppo. Lavoro da anni nella scuola pubblica non solo con i bambini ma anche a supporto della direzione quindi conosco le dinamiche nella gestione del servizio pubblico. Ho sempre progettato in squadra e, con tutti gli altri candidati, penso di poter fare il bene di Cernobbio per i prossimi anni”.

Una squadra, quella di Tu A Cernobbio che ha come obiettivo quello di mettere al centro le persone e il territorio, “supportando la crescita di una città in equilibrio tra tradizione ed internazionalità, dove la sua storia e la sua cultura vengano valorizzate; una città che offra servizi alla popolazione e che sappia nello stesso tempo accogliere turisti e visitatori; un luogo dove il cittadino deve essere il punto fermo di qualsiasi evoluzione, sociale ed economica, che interesserà Cernobbio nei prossimi anni”.