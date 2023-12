Il libro sui Mussolini scatena l'ira del Prc di Como: "Dall'opposizione ci aspettavamo una vigilanza più attenta"

Sabato 2 dicembre 2023, nella sala civica di via Grandi a Como, è prevista la presentazione del libro "I Mussolini dopo Mussolini," con la partecipazione dell'autrice Edda Mussolini. Tuttavia, l'evento ha scatenato il disappunto del Partito di Rifondazione Comunista, che ha diffuso un comunicato stampa esprimendo critiche nei confronti di tale iniziativa.

Il Prc di Como accusa l'associazione culturale Nicollini, promotrice dell'evento, di un nuovo tentativo subdolo di rivalutare il fascismo attraverso la narrazione delle vicende personali di Mussolini e dei suoi nipoti. Il comunicato critica aspramente la scelta di presentare il libro negli spazi pubblici di una circoscrizione del comune di Como, ritenendola un'iniziativa nostalgica supportata dall'amministrazione comunale. Il comunicato denuncia la mancanza di reazioni da parte delle forze di opposizione in consiglio comunale, accusando la maggioranza del sindaco Rapinese di comportarsi da "afascisti" e di essere fiancheggiatori dell'estrema destra. Si solleva l'ipotesi che per alcuni potrebbe essere una storia non ancora finita, gettando l'opposizione nell'incertezza sulle proprie radici storiche e politiche.

Qui di seguito la presa di posizione del Prc di Como:

"Dopo la toelettatura delle tombe di squadristi fascisti della prima ora fermati dall’ira popolare mentre cercavano di attaccare a colpi di manganello cortei di lavoratori. Dopo le rievocazioni dei bombardamenti degli Alleati (come se fossero una cattiveria degli Americani e non la conseguenza della sciagurata entrata in guerra dell’Italia voluta dal regime fascista). Dopo la rievocazione dei gerarchi fascisti giustiziati a Dongo e Giulino (come se fossero morti comuni e non i protagonisti di venti anni di dittatura, di stermini di massa e di repressione del libero pensiero).

Dopo questi tentativi, neanche tanto mascherati, di legittimare il fascismo e i suoi protagonisti, abbiamo adesso un nuovo tentativo di rivalutare il fascismo e i suoi esponenti raccontando le loro vicende strettamente personali, in un modo ancora più subdolo e insidioso: "anche Mussolini aveva dei nipoti, che magari giocavano con i gattini, che giravano in triciclo, che poi sono cresciuti, non era poi tanto diverso da noi e quindi" - e siamo alle solite - "anche lui qualcosa di buono l’ha fatto: fuori dalla storia, dopo la storia, appunto" come dice il libro che verrà presentato dalla sedicente associazione culturale Nicollini negli spazi pubblici di una circoscrizione del comune di Como. E questo è il punto. Un’iniziativa chiaramente nostalgica in spazi pubblici concessi da un’amministrazione comunale.

Che una maggioranza come quella del sindaco Rapinese faccia finta di niente non ci stupisce! Non è la prima volta che si comportano da veri ‘afascisti’, neutrali a parole e di fatto fiancheggiatori dell’estrema destra. Quello che ci stupisce è il silenzio delle forze che dovrebbero essere all’opposizione in consiglio comunale, dalle quali ci si aspetterebbe una più attenta vigilanza antifascista se non altro in memoria della storia culturale e politica passata delle persone e dei partiti del centro sinistra, eredi della Resistenza partigiana e sostenitori della Costituzione repubblicana. A meno che... anche per loro, questa non sia una storia finita: in questo caso si macchierebbero di una gravissima colpa nei confronti dei propri padri, delle proprie madri e soprattutto delle future generazioni". ‎