Lega, i Giovani Cumasch a sostegno di Zoffili e Molteni

La Lega Giovani Cumasch continua il suo impegno sul territorio per queste ultime due settimane di campagna elettorale. In particolare, per il prossimo fine settimana sono in programma i seguenti due appuntamenti: venerdì 16 settembre si terrà un gazebo a Erba in occasione della terza tappa comasca del camper della Lega Giovani in sostegno al candidato capolista e vicecordinatore della Lega Lombarda, Eugenio Zoffili.

Sabato 17 settembre, invece, i giovani della Lega saranno presenti con un gazebo a Cantù in sostegno del sottosegretario Nicola Molteni, candidato all’uninominale del territorio per il centrodestra.

"Come Giovani - dichiara il coordinatore provinciale Matteo Mauri - saremo in prima linea in questi ultimi scampoli di campagna elettorale per spiegare sopratutto a coloro i quali hanno perso fiducia nella classe politica, specialmente le ragazze e i ragazzi che voteranno per la prima volta, l’importanza del voto e il fatto che la Lega sta lavorando per il loro futuro e per dare più opportunità alle nuove generazioni in ambito scolastico e professionale: tutto questo perché crediamo nel nostro futuro".