Lega dei Ticinesi, Quadri scatena tutti contro il Festival di Sanremo, "l’italico circo" che loro pagano per vedere

A onor di vero il post di Lorenzo Quadri, il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, sul festival di Sanremo sebbene usi toni non proprio simpatici riguarda essenzialmente la decisione della TV Svizzera di impiegare persone per seguire la kermesse italiana cosa che, a suo avviso, contribuirebbe ad aumentare il canone TV che nel territorio elvetico è già abbastanza alto. Di diverso tenore molti dei commenti dei suoi sostenitori che cascano a valanga e se qualcuno, timidamente, prova a dissentire e definisce Sanremo un evento culturale, c'è chi subito risponde: "Evento culturale? Io lo trovo un’immonda italianata di bassissimo livello". Un programma che, secondo molti commentatori, guardano solo gli anziani e gli italiani che vivono in Canton Ticino: "D'altronde San Scemo è seguito da un terzo dei residenti nel cantone che sono d'origine italiana nonché da parecchi altri ticinesi di una certa età, diciamo che il 50% degli utenti TV del TI segue il programma regolarmente!".

Più che il post di Quadri è davvero avvilente leggere le risposte di molti (non tutti fortunatamente) utenti ticinesi e del loro disprezzo per le tradizioni italiane.